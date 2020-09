Maioria dos credores dá aval a nova recuperação judicial da Cultura

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em assembleia realizada nesta segunda-feira, parte dos credores aprovaram uma nova versão do plano de recuperação judicial da Livraria Cultura — que prevê um desconto de até 90% da dívida que estava estipulada no plano anterior. Porem, a Classe de Credores que dizem respeito aos ME e EPPs desaprovou o aditivo.

O novo plano ainda precisa ser homologado pela Justiça, mas interlocutores experientes em recuperação judicial acreditam que a votação expressiva permitirá ao juiz responsável aprovar o aditamento ainda que não estejam preenchidos todos os requisitos presentes na lei de recuperação judicial — o chamado cram down. A expectativa é reforçada pelo advogado Lucas Carlos Vieira, que atua pelos credores da Cultura.

Como o Radar havia antecipado, os ajustes apresentados tiveram como justificativa os impactos provocados pela pandemia do coronavírus nos negócios.