Guedes e Marinho fumam o cachimbo da paz

Paulo Guedes e Rogério Marinho, veja na foto, se reuniram há pouco para tratar das pautas que os unem no governo. É o bom e velho “cachimbo da paz”.

Marinho apresentou a Guedes as ações que estão sendo realizadas pela pasta para a captação de investimentos internacionais a partir do documento

Também foram discutidas as ações de qualificação da carteira de obras da pasta, por meio de um acordo com a CBI – Climate Bonds Initiative, certificadora que estabelecerá diretrizes para que as ações do Desenvolvimento Regional sejam classificadas como “verdes”.

Isso possibilitará que investidores possam emitir títulos verdes para a captação de recursos no mercado de maneira mais fácil.