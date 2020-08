Guedes e Bolsonaro conversam, mas definição do auxílio fica para quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Terminou há pouco uma reunião entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes no Planalto para discutir o valor da sequência de parcelas do auxílio emergencial até dezembro.

Como se sabe, Bolsonaro e a equipe econômica ainda tentam chegar a um valor comum. O que está certo até agora é que o socorro será pago até dezembro.

De início, Guedes sugeriu 200 reais, mas o valor não agradou ao presidente. Ficou acertado que o valor do auxílio será definido nesta quarta-feira. Algo em torno de 300 reais.

Guedes e sua equipe correm contra o tempo para definir um valor que atenda o desejo de Bolsonaro e permita ao governo retomar o lançamento do Renda Brasil e do novo pacote de obras do Planalto para reativar a economia.