Grupo planeja investir R$ 750 mi em usinas solares no interior de MG

Ligada ao setor de energia solar, a AXS Energia abriu suas operações recentemente em Minas Gerais e planeja investir no estado 750 milhões de reais em usinas solares. A primeira unidade em construção fica em São Gonçalo do Sapucaí. Em agosto, serão iniciadas as obras de mais duas em Passos e Prata.

Até o final do ano serão, ao menos, cinco usinas operando no estado, sendo que em 2023 a expectativa é de 30 unidades em território mineiro e demais distribuídas em outros entes federativos

“No último trimestre de 2021, espera-se que praticamente todas as cidades mineiras tenham disponíveis os serviços da empresa, especializada em geração distribuída de energia solar”, diz a empresa.

Entre os principais benefícios aos clientes, estão a economia – diversos planos disponíveis com desconto em sua conta de energia, a praticidade – não há necessidade de investimento, nenhuma instalação ou burocracia, a distribuição é realizada pela estrutura já existente de rede elétrica e sustentabilidade – a geração de energia limpa, sustentável e consciente.