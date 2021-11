Grandes e médias empresas lideram em intenção de investimento, diz CNI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

sondagem industrial da CNI divulgada nesta segunda mostra que a intenção de investimento do setor aumentou em relação a outubro e permanece acima da média histórica.

O índice de intenção de investimento alcançou 58,4 pontos em novembro de 2021, indicando maior propensão a investir. O valor, no entanto, é 0,9 menor em relação a novembro do ano anterior.

As grandes empresas indústrias são as que mais devem investir (67,2), seguida das médias (54,4). De acordo com a sondagem industrial, nas indústrias de pequeno porte, haverá retração nos investimentos.

A intenção de investimento sofre grande alteração no recorte por porte e por segmento. Enquanto na indústria extrativa o índice é de 65,5, na de transformação, é de 58,1.