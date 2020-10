Governo quer votar marcos regulatórios e quebra de monopólio dos Correios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 12 out 2020, 18h25 - Publicado em 12 out 2020, 18h23

Com o calendário desse ano apertado pelas eleições de novembro, a equipe econômica do governo vai priorizar três temas nas discussões do Congresso.

Na Câmara, o objetivo é votar o novo marco regulatório para o gás natural. O governo também pretende aprovar o projeto que abre o mercado de cabotagem (navegação entre portos brasileiros).

A outra matéria na lista é o texto que quebra o monopólio dos Correios na comunicação postal, um passo importante para abrir caminho ao processo de privatização da estatal.