Infraestrutura já tem posição sobre o lobby de gigantes no Porto de Santos

O Ministério da Infraestrutura acompanha a briga de foice do setor privado pela Ilha de Bagres no Porto de Santos.

Triunfo e Evolve estão de olho na área, mas a pasta de Tarcísio de Freitas quer mesmo é leiloar o espaço no plano de privatização do porto.

Dentro do governo, a ordem é tirar esses nacos importantes do Porto de Santos do controle desses antigos barões do lobby portuário.