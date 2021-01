Google convida CEOs para debater impacto da tecnologia nos negócios

Diversas lideranças empresariais brasileiras vão se reunir virtualmente no início de fevereiro para discutir tecnologia, comportamento, negócios, privacidade e diversidade. A iniciativa é do Google e visa estimular a reflexão e a inovação sobre os temas no Brasil.

Os painéis do Google Leadership Talks terão a presença de líderes como Cristina Junqueira (Nubank), Paulo Kakinoff (Gol), Roberto Fulcherberguer (Via Varejo), Miriam Wimmer (ANPD) e Benedict Evans, analista independente.

O encontro virtual contará com executivos do Google como Fábio Coelho, presidente no Brasil; Paula Bellizia, vice-presidente de marketing para América Latina; André Barroso, vice-presidente de engenharia; Daniel Arbix, diretor jurídico no país; e Melonie Parker, Chief Diversity Officer da companhia. A programação acontece entre 01 e 05 de fevereiro e é exclusiva para convidados.