Gigante de gestão de estacionamentos amplia presença em São Paulo

A Indigo, líder mundial de gestão de estacionamentos e há cinco anos no Brasil, ampliou a presença em São Paulo em 2020.

O crescimento foi de 64% em número de operações, com mais de 50 novos estacionamentos na capital paulista. Ao todo são 25.401 vagas gerenciadas na cidade.

No ano passado, além de assumir a operação do estacionamento do Parque Ibirapuera em novembro, a empresa lançou um aplicativo para facilitar pagamentos em suas operações.