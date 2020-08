Fundador do Facebook investe em plataforma latina para WhatsApp

Eduardo Saverin, o brasileiro co-fundador do Facebook, declarou à Veja em maio de 2012 que tinha planos de investir no Brasil “porque está em meu coração, é o lugar onde nasci”, mas ainda não foi desta vez.

Hoje ele anuncia um aporte de 15 milhões de dólares, pouco mais de 80 milhões de reais, para expandir a plataforma de CRM baseada em serviço de mensagens Yalochat. Trata-se da primeira investida de Saverin numa empresa latino-americana.

O montante foi captado pela empresa mexicana em fundos da Série B liderados pela B Capital Group, fundada em 2015 por Saverin em parceria com Raj Ganguly. A rodada contou ainda com a participação da Sierra Ventures, levando a Yalochat a reunir 25 milhões de dólares.

A Yalochat ajuda grandes empresas a usar aplicativos de mensagens como o WhatsApp para gerenciar operações de vendas e de atendimento ao cliente. “Este é o primeiro investimento da B Capital em terras latinas e estou ansioso para ajudá-los a criar conexões novas e significativas entre a América Latina, a Ásia e os Estados Unidos, onde a Yalochat pode ajudar as empresas a preencher o espaço entre as soluções de software existentes e o vasto mundo de aplicativos de mensagens”, registrou Saverin.

A empresa mexicana conta com clientes de peso, como Walmart, Pepsi, Domino´s e Unilever. No Brasil, a Yalochat trabalha com multinacionais como a Coca-Cola. A tecnologia fez com que a empresa conseguisse implantar um sistema de recebimento de pedidos via WhatsApp em mais de 120 mil pontos de venda, com mais de 6.000 pedidos diários.