Fintech do setor de energia solar recebe aporte milionário

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar mostram que o setor atraiu mais de 13 bilhões de reais em investimentos somente no ano passado, 52% a mais do que em 2019. Em plena pandemia, o segmento foi responsável pela geração de 86.000 novos postos de trabalho. Como o Radar mostrou na semana passada, o uso de energia no Brasil subiu quase 20% em 2019.

Quem está aproveitando as boas novas do setor é a fintech Edmond, que oferece uma conta digital para integradores e instaladores que atuam nesse mercado. A empresa recebeu um aporte de 40 milhões de reais e lançou a plataforma gratuita APPSolar, para auxiliar os profissionais a comercializarem equipamentos e elaborarem projetos.

O resultado foi imediato: em menos de três meses de fundação, a Edmond conquistou um faturamento de 60 milhões de reais. Agora, a previsão é movimentar 1 bilhão de reais em um ano e meio na venda de equipamentos e transações nas contas digitais.