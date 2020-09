Evento sobre empregabilidade de pessoas negras terá oferta de vagas

Discutir a empregabilidade negra, criando debates, apresentando tendências e divulgando vagas de emprego. Esse é o objetivo do Fórum Sim à Igualdade Racial, evento promovido pelo Instituto Identidades do Brasil e que será exibido no dia 10 de outubro, a partir das 10h, no Facebook e em outras plataformas digitais do ID_BR, órgão atuante na causa da igualdade racial no Brasil.

Apresentado por Ícaro Silva e Dandara Mariana, o Fórum vai promover, ao longo de seis horas, rodas de debates, palestras e performances de artistas. E em uma ação inédita com a 99Jobs, empresas parceiras e patrocinadores vão poder mostrar para profissionais negros os benefícios de se trabalhar nas instituições e a candidatura às vagas acontecerá durante o evento.

“É uma inversão do que geralmente acontece nos processos de seleção. No Fórum, quem define onde quer trabalhar é o candidato e os interessados poderão se inscrever para vagas via QRCode”, afirma Luana Génot, Diretora-Executiva do ID_BR.

O Fórum conta com o patrocínio de Bradesco, Itaú e Renner, como cotistas prata, Ambev, BMS, DSM, EF, Ifood, O Boticário, P&G e Suzano, como cotistas bronze, e o apoio da BMW Foundation Herbert Quandt e do Consulado Americano.