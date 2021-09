Estudo mostra o impacto da publicidade no avanço da economia

Estudo da Deloitte mostra que cada real investido em publicidade em 2020 gerou 8,54 reais para a economia brasileira.

Os dados foram baseados em informações da Kantar Ibope Media e CENP-Meios e apurou que o investimento em mídia no ano passado, da ordem de 49 bilhões de reais, foi acompanhado por um aumento do PIB estimado em 418,8 bilhões de reais.

O estudo “O valor da publicidade no Brasil” teve como objetivo mostrar o impacto da publicidade e reuniu dados de mercado que demonstram a dinâmica e o impacto do setor no desenvolvimento socioeconômico do País.

Além do impacto econômico, o estudo mostra que a publicidade gera mais de 196.000 empregos e sustenta parte de atividades econômicas que empregam cerca de 240.000 pessoas. Quando somados os segmentos diretos e indiretos chega-se ao número de mais de 435.000 postos relacionados à atividade.