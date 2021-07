Metalúrgica do ABC investe 25 milhões de dólares em fábrica de alumínio

A Termomecanica, metalúrgica de transformação de cobre e suas ligas em produtos semielaborados e acabados, inaugura no próximo mês uma nova fábrica, dessa vez focada na produção de barras de alumínio.

Com investimento de 25 milhões de dólares, a planta instalada em São Bernardo do Campo (SP) estima iniciar a operação com capacidade de produzir até 30 mil toneladas dos derivados do metal por ano.

Os aportes incluíram a construção do edifício, a aquisição de equipamentos e a instalação de novas tecnologias.

Atualmente, a Termomecanica tem um patrimônio líquido avaliado em mais de 800 milhões de dólares.