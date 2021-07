Empreendimento imobiliário em SP bate R$ 1 bilhão em vendas

O clima é de comemoração entre os desenvolvedores do Parque Global, o empreendimento às margens do Rio Pinheiros, considerado o maior da América Latina, que acaba de bater a marca de 1 bilhão de reais em vendas.

A meta foi batida oito meses após as duas primeiras torres residenciais do complexo serem lançadas. Com o mercado aquecido, a Benx Incorporadora, do grupo Bueno Netto, e a gigante norte-americana Related, responsáveis pelo projeto, já colocaram a mercado mais duas torres residenciais.

O Parque Global é residencial, shopping e um centro de inovação, saúde e educação em um único endereço. Com padrão triplo A, os apartamentos vão de 142 a 552 metros quadrados, com preços entre 2 milhões de reais e 10 milhões de reais. Os construtores esperam faturar até 11,5 bilhões de reais no negócio.