Em Dubai, xeique sinaliza novos voos dos Emirados Árabes ao Brasil

Atualizado em 4 out 2021, 21h10 - Publicado em 4 out 2021, 21h06

Mais uma linha de voos entre os Emirados Árabes e o Brasil deverá entrar em operação em breve.

Em reunião no último domingo com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o presidente da Emirates sinalizou que um novo trecho entre Dubai e o nordeste brasileiro — provavelmente, Recife — será disponibilizado.

O encontro com o xeique Ahmed bin Seed Al Maktoum, mandatário da companhia aérea, aconteceu na Expo Dubai, megaevento com foco em inovação digital.

Machado Neto também falou com os representantes da Emirates sobre a possibilidade de a empresa operar voos internos no Brasil e citou o potencial do país para o turismo.