Doria usa políticas ambientais de SP para atrair investimento externo

Atualizado em 16 out 2020, 18h34 - Publicado em 16 out 2020, 18h17

João Doria não perde uma oportunidade de mostrar aos investidores internacionais que São Paulo é diferente do Brasil sob comando de Jair Bolsonaro.

Enquanto o presidente e seu governo são pressionados pelo empresariado a mudar a péssima imagem de descaso na área ambiental, Doria decidiu lançar uma campanha nesta sexta para mostrar que, em São Paulo, o meio ambiente é prioridade nas políticas do governo.

Um vídeo destinado aos investidores internacionais apresenta São Paulo como uma “nação dentro de uma nação”, com ações que aliam preservação ambiental e progresso econômico.

O cardápio para investimento agrega a altíssima competitividade no agronegócio sem desflorestamento, respeito ao Acordo de Paris e a criação da primeira rodovia carbono zero do país.