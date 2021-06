Dia dos Namorados deve movimentar R$ 6,9 bilhões em compras online

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os brasileiros devem gastar R$ 6,9 bilhões em compras na internet para o Dia dos Namorados, uma alta de 10% em relação ao ano passado.

A estimativa é da Neotrust, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce. O estudo leva em consideração o período de 28 de maio a 11 de junho.

Apesar do incremento na receita, a data deve ter uma leve queda no volume de compras, diz a pesquisa.

A previsão é que, no período, sejam feitos 15,2 milhões de pedidos, montante 3% menor no comparativo com 2020.

Ainda assim, os brasileiros devem gastar mais: segundo a Neotrust, o tíquete médio deve ter alta de 12%, atingindo R$ 452.