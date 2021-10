Deputados e senadores miram Guedes e Campos Neto por offshores

Atualizado em 5 out 2021, 12h32 - Publicado em 5 out 2021, 12h17

A descoberta de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm offshores em paraísos fiscais deflagrou uma ofensiva contra eles no Congresso.

Na manhã desta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite aos dois e já agendou a reunião para o próximo dia 19. Assim, o assunto deve continuar na pauta política por pelo menos duas semanas.

A iniciativa para levar os integrantes do governo Bolsonaro ao Senado foi do líder da minoria, Jean Paul Prates (PT-RN).

Na Câmara, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou a convocação de Guedes. Ele terá que explicar suas movimentações financeiras no exterior por meio da offshore em paraíso fiscal.

A convocação do ministro foi proposta pelos deputados Kim Kataguiri (DEM-SP) e Paulo Ramos (PDT-RJ).

Paralelamente, a bancada do PSOL na Câmara já começou a coletar assinaturas para abrir a “CPI do Paulo Guedes”, para investigar as empresas do ministro da Economia nos paraísos fiscais.

O argumento para emplacar a Comissão Parlamentar de Inquérito é que o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe, em seu artigo 5º, “investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas”.