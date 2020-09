Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Gustavo Montezano, o presidente do BNDES, completa nesta segunda 14 dias desde que anunciou que estava com coronavírus. Fez a travessia sem qualquer complicação, trabalhando remotamente e acelerando projetos importantes do banco.