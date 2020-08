Como a Vale alavancou a economia no Pará

A Vale, que já foi quase um sinônimo de Minas Gerais, hoje é cada vez mais uma empresa paraense.

A expansão da exploração do minério de ferro do sistema norte de Carajás vai fazer com que o Produto Interno Bruto do Pará cresça 1,5% em 2020, apesar do estrago da pandemia na economia brasileira.

Será o melhor desempenho da economia nos estados, atrás apenas do Mato Grosso do Sul, impulsionado pelo agronegócio.

Além disso, a Vale está construindo no Pará um complexo mineral-siderúrgico que começa a entrar em operação já no ano que vem.