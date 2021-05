Com 26 milhões de usuários no mundo, a Hotmart avança no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No mês em que completa 10 anos, a Hotmart, uma das líderes globais no mercado de produtos digitais, acaba de atingir a marca de 26 milhões de usuários em todo o mundo.

Com atuação global — sede em Amsterdã, na Holanda e escritórios no Brasil, México, Colômbia, Espanha, Holanda, Estados Unidos, França e Reino Unido –, a Hotmart oferece soluções para criadores de conteúdo transformarem seus conhecimentos e paixões em um produto digital, como cursos online, ebooks, podcasts, entre outros formatos.

A empresa está em franca expansão. Só em 2020, adquiriu três companhias: Wollo, Klickpages e Teachable. Além disso, o total transacionado na plataforma mais do que dobrou em 2020, comparado com 2019.

No final do mês de março, a Hotmart anunciou um aporte de 735 milhões de reais em sua rodada de captação série C liderada pelo fundo americano TCV, investidor de companhias como Netflix, Spotify, AirBnb, Facebook e Linkedin.

Com o investimento, a empresa reforçou seus status como unicórnio, posicionamento alcançado em 2020.