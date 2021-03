CNC aponta que brasileiros estão com mais dívidas, mas menos inadimplentes

A quantidade de brasileiros com dívidas registrou novo aumento no mês passado, chegando a 66,7% do total de famílias no país. É o que aponta a edição de fevereiro da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Trata-se do terceiro aumento seguido, alcançando a maior proporção desde outubro de 2020.

Por outro lado, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso caiu pelo sexto mês consecutivo, alcançando 24,5% em fevereiro, contra 24,8% em janeiro. A proporção é a menor registrada desde fevereiro de 2020 (24,1%), antes do início da pandemia.

O cenário ainda é de difícil previsão para o orçamento das famílias e a expectativa da Confederação é de um primeiro trimestre desafiador, com o agravamento da crise sanitária e demora na vacinação.