CADE aprova associação entre BK Brasil e Domino’s Pizza

Parte dos planos da BK Brasil de se consolidar como o maior operador de fast-food do país, a associação com a Domino’s, comunicada ao mercado em julho ao mercado, recebeu o aval do Cade.

Agora, a BK segue com o planejamento para ampliar as opções de escolha dos consumidores e alavancar os resultados da companhia.

Tão logo as condições precedentes sejam satisfeitas, conforme mencionado em Fato Relevante divulgado em 9 de julho de 2021, a companhia convocará a assembleia-geral extraordinária para aprovação da transação pelos seus acionistas.