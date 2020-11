Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Dia dos Solteiros, versão chinesa da Black Friday, bateu novo recorde este ano, movimentando US$ 74 bilhões pelo mundo. E por aqui não foi diferente, registra a organizadora da festança, a AliExpress.

Para dar conta do apetite dos brasileiros, a empresa teve de fretar mais um avião cargueiro – o quarto – para trazer as encomendas feitas online no dia 11 de novembro.