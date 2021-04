Bombando na pandemia, call center abre 2,2 mil vagas no Nordeste

Na contramão da economia brasileira, o setor de call center está crescendo aceleradamente durante a pandemia e deve faturar mais de 13,5 bilhões de reais em 2021, segundo a Associação Brasileira de Telesserviços.

Um exemplo desse crescimento é a AeC, uma das três maiores empresas do ramo no país. A operação, que fechou 2020 com 13.288 novas contratações, um crescimento de 47%, continua recrutando pessoal e acaba de abrir mais 2.200 vagas só no Nordeste.