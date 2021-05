Bolsonaro mantém prazo de declaração do IR para dia 31 de maio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro vetou nesta quarta-feira o projeto de lei que estendia o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda referente a 2020 para 31 de julho deste ano. Assim, está mantida a data-limite para 31 de maio — no mês passado, a Receita Federal já havia prorrogado por um mês, por conta das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

O ato será publicado no Diário Oficial desta quinta. A Presidência explicou que Bolsonaro atendeu a uma manifestação técnica do Ministério da Economia, segundo o qual a proposta causaria desequilíbrio no fluxo de recursos e poderia prejudicar a arrecadação da União, estados e municípios.