Base de clientes do Nubank cresce 50% em um ano

O Nubank ultrapassou a marca de 35 milhões de clientes no Brasil. O número representa um crescimento superior a 50% na base de usuários em um único ano – em março do ano passado, eram cerca de 23 milhões.

Do total de clientes, 21 milhões possuem o cartão de crédito e 32,5 milhões possuem a conta digital, que encerrou 2020 com o total de R$ 29,6 bilhões em depósitos – montante 100% maior que o registrado ao final do ano anterior.

Fundado em 2013, o banco digital permitiu desde então uma economia de mais de 19 bilhões de reais aos usuários com serviços como cartão de crédito sem anuidade e conta digital com transferências e manutenção gratuitas. O cálculo é feito com base no custo médio praticado pelo mercado em tarifas para abertura de conta, taxas de manutenção e transferências internas e entre bancos e cobrança de anuidade do cartão.