Bancos terão esquema especial de funcionamento em cidades com feriados

Os bancos vão dar prioridade ao atendimento pelos canais digitais nos municípios em que as autoridades resolveram antecipar feriados ou impuseram medidas mais rigorosas de isolamento social por conta da pandemia, informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). A capital paulista e os municípios do ABC já anunciaram que vão adiantar feriados – autoridades dos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso estudam fazer o mesmo.

A recomendação dos bancos aos clientes é “concentrar, ao máximo, suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos, nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas”.

Segundo a federação, as datas de vencimento das contas estão mantidas. “Os bancos, por iniciativa própria, não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com os emissores dos boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central. Todas poderão ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias”.

A entidade afirma ainda que, “observados os decretos e legislações locais dessas cidades, bem como a regulamentação federal que rege o funcionamento do setor bancário, haverá, em caráter excepcional, atendimento presencial e contingenciado, mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões àqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos”.