As apostas do governo federal para a indústria automobilística

Não é por falta de estímulo do governo federal que as indústrias automobilísticas vão deixar o país. No caso da inovação, só a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) colocou à disposição neste ano 65 milhões de reais não reembolsáveis para as empresas desenvolverem novos projetos.

Hoje, a organização ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações ajuda a tirar do papel outros 25 projetos por meio do Programa Rota 2030, que somam mais 24 milhões de reais na inovação da cadeia automotiva. As soluções envolvem áreas como Tecnologia de Informação e Comunicaç(TIC), chapas de aço, baterias, novos materiais, manufatura 4.0, entre outros.

Só na área de mobilidade e logística, a Embrapii já apoiou 84 projetos de inovação que, somados, chegam a 97 milhões de reais.