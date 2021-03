Fintech da Americanas entra no mercado de seguros para celular

Na Semana do Consumidor, a fintech Ame Digital lança novo serviço ao cliente: seguro para celular, em parceria com a Mapfre. A novidade já chega com 5% de cashback para quem aderir e acompanha o crescimento da relevância do app no pagamento de celulares no e-commerce.

O app tem parceria com a Previsul, no campo do seguro residencial e com a W.Dental, para seguro odontológico. A previsão é que até o fim do ano mais oito parceiros, de diferentes setores, integrem a plataforma.

A plataforma mobile de negócios da Americanas registrou volume transacionado de 5,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020, crescimento de mais de 200% frente ao mesmo período do ano anterior. O app reúne 70 funcionalidades e alcançou a marca de 17 milhões de downloads em 2020.