Com venda de passagens de ônibus, app de caronas tem crescimento em 2021

A retomada gradual das atividades presenciais tem impulsionado a circulação dos brasileiros e a consequente busca por diferentes meios de locomoção.

É o que mostra o aplicativo de caronas BlaBlaCar, que viabiliza viagens compartilhadas entre motoristas e passageiros. A plataforma registrou um crescimento de 15% no número de assentos confirmados no primeiro semestre de 2021.

Foram 2,6 milhões de assentos nos seis meses primeiros meses deste ano, contra 2,2 milhões no mesmo período de 2019.

Uma das razões para a alta foi a integração da plataforma, no final de 2020, com a venda de passagens de ônibus. Além das já conhecidas viagens compartilhadas de carro, o novo serviço passou a reunir 76 viações de todo o país, com mais de 8.000 rotas disponíveis.

Desde março, diz a empresa, são entre 30 mil e 40 mil novos usuários por semana. Entre as rotas mais procuradas de viagens intermunicipais, estão trajetos no Sul e Sudeste, ligando principalmente capitais ao interior, e também Nordeste, entre Sergipe e Bahia.

Apesar de afetada pela pandemia, em 2020 a plataforma não interrompeu as atividades e incentivou as viagens essenciais, diminuindo o número de pessoas dentro do veículo para, no máximo, três.