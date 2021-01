Aplicativo flagra quase 2 mil compras fraudulentas na internet em 2020

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O aplicativo VIPy Compre & Confie notificou no ano passado mais de 1.900 compras no varejo online realizadas utilizando CPF de consumidores de forma indevida. Além de monitorar o CPF em tempo real, notificando qualquer compra feita com o número registrado, o app permite avaliar a experiência de compra nas lojas cadastradas.

Hoje são mais de 2.700 empresas no app, como O Boticário, Cobasi, Magazine Luiza e Dafiti, além dos outros cinco mil lojistas considerando os marketplaces. Desde que a nova versão do app foi lançada, em setembro de 2020, a plataforma apresentou crescimento de 13% no número de downloads.

O aplicativo foi desenvolvido pelo Movimento Compre&Confie, aceleradora de negócios do T. Group, holding criada pela ClearSale para promover a segurança nas compras online.