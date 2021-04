Apesar da crise, rede de supermercados tem aumento de vendas em 2021

Apesar da crise vivida pelos brasileiros no último ano, a rede de supermercados Guanabara, do Rio de Janeiro, registrou 10% no aumento de suas vendas neste primeiro trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O setor de padaria apresentou uma alta de 12,9%, seguido pelo de bebidas alcoólicas (12%) e os de alimentos perecíveis (10%).

Entre os produtos que também registraram aumento de vendas no período estão o feijão (11.3%), embutidos (10.3%), farinha (6.4%) e o arroz (5.6%).