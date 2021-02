Ações de sustentabilidade da Vivo ganham reconhecimento internacional

A Vivo estreou com destaque no The Sustainability Yearbook 2021, elaborado pela S&P Global ESG. Além de ser listada no anuário entre as companhias sustentáveis de maior desempenho no mundo, a empresa foi reconhecida na categoria “Industry Mover”, por demonstrar a mais forte melhoria de pontuação de um ano para outro, com um crescimento de 16,6%.

O anuário analisou mais de sete mil companhias que participam do Dow Jones Sustainability Index e é considerado referência para investidores por apresentar as líderes em sustentabilidade no mercado. Para serem listadas no anuário, as empresas devem pontuar entre as 15% melhores do seu setor.

“Essa conquista reflete a estratégia de negócios da Vivo, que está alinhada às melhores práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG)”, revela o vice presidente de relações institucionais e sustentabilidade da companhia, Renato Gasparetto.

A Vivo mantém um Comitê de Negócio Responsável e Reputação ligado ao CEO, além de um Comitê de Qualidade e Sustentabilidade, que reporta diretamente ao seu Conselho de Administração. A companhia possui metas de sustentabilidade, como diversidade e redução de emissões de CO2, atreladas ao pool de bônus dos seus executivos. Em 2020, tornou-se a primeira empresa carbono neutra do setor no que se refere às suas emissões diretas.