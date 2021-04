Ação da Cidadania, Americanas e Ame Digital doam 60 toneladas de alimentos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No momento em que a fome atinge 19,1 milhões de brasileiros, as Americanas e o aplicativo Ame Digital se uniram para doar nos próximos dias 60 toneladas de alimentos que irão beneficiar seis mil famílias que fazem parte das redes dos comitês da Ação da Cidadania.

A doação e a campanha acontecem no momento em que as doações de alimentos para famílias carentes despencaram quase 90% nas cotas mensais em comparação aos meses de 2020. No ano passado, a ONG comprava e distribuía perto de 80 mil cestas por mês. Agora, esse volume caiu para 8 mil cestas mensais.

“Desde que lançamos a campanha do Brasil Sem Fome, em fevereiro deste ano, percebemos uma queda considerável nas doações e, por isso, fazemos este apelo às instituições privadas para ajudar as famílias necessitadas neste momento tão crítico da pandemia e com mais pessoas desempregadas”, destaca Rodrigo Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania.

Estudos recentes da Rede Penssam com o Instituto Ibirapitanga, a ActionAid Brasil, a Fundação Friedrich Ebert Stiftung e a Oxfam Brasil dão conta que, durante a pandemia, a fome afetou 55,2% dos lares do país — e a quantidade de pessoas em insegurança alimentar no Brasil chegou a 116,8 milhões.