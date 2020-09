Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Rumo/ALL e o governo caminham para uma sangrenta batalha no setor de ferrovias. Depois de a pasta de Tarcísio de Freitas ter lançado o projeto da Ferrogrão, que ligará o MT aos portos do Norte, a empresa, que lucra na rota dos portos do Sudeste, passou a atuar para melar o negócio. É guerra pesada.