80% dos brasileiros levam em conta avaliação de produtos antes da compra

A pandemia elevou as vendas pela internet no Brasil. Os consumidores estão considerando cada vez mais as avaliações dos usuários dos produtos na hora decidirem pelas suas compras.

De acordo com estudo do Grupo Consumoteca, 80% dos consumidores consideram fundamental que a marca ou produto de seu interesse tenha avaliações positivas de outros compradores antes de tomarem suas decisões.

Isso ocorre porque também porque as pessoas passam mais tempo pesquisando sobre seus objetos de desejo. Segundo o levantamento, 67% dos compradores pesquisam sobre preço, marca e informações dos produtos antes de efetuarem uma compra.

Essa rede de informações ajuda a criar um ciclo virtuoso, que pode atrair mais consumidores. Segundo o estudo, 51% dos consumidores escrevem uma resenha sobre o produto, marca ou loja quando ficam satisfeitos com a compra. Já 65% comentam com conhecidos quando isso ocorre.

Estes dois dados indicam um padrão híbrido no comportamento do consumidor que, apesar de usar a internet para pesquisar sobre produtos, ainda se vale do antigo boca a boca.

Há, contudo, segundo o estudo, diferenças geracionais no comportamento do consumidor. Ao ficarem satisfeitos com suas compras, os millennials (53%) e a geração X (52%) são os mais propensos a fazerem comentários dos produtos nas plataformas de avaliação.

Já 46% dos representantes da geração Z preferem manifestar suas impressões individualmente em seus próprios perfis e a geração Y (43%) é a que mais interagem com as marcas em seus perfis oficiais.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todo território nacional.