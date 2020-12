Virtual candidato de Maia busca apoio da esquerda para reforma tributária

A eleição para a presidência da Câmara envolve muito mais do que a cadeira de chefe da Casa. O atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vem se movimentando para a escolha de seu candidato. Entre aliados do mandatário carioca, o comentário vigente é de que Baleia Rossi (MDB-SP) tem “50% de chance” de ser o escolhido como o pleiteante de Maia para o posto — o que pode ser determinante para o sistema de impostos do país. Enquanto Maia movimenta-se para dar vazão à união de PIS e Cofins no apagar das luzes da sua presidência, Baleia Rossi articula seu principal projeto: a reforma tributária.

Autor da PEC 45 junto com o economista Bernard Appy, o deputado vem conversando com membros de partidos de esquerda para ampliar a base de apoio ao texto. Ele ouviu a demanda de parlamentares do PT e do PSOL, por exemplo, para que inserisse no projeto a taxação de dividendos e grandes fortunas. Na semana passada, partidos canhotos anunciaram apoio ao bloco de Maia para derrotar o candidato do governo, Arthur Lira (PP-AL). A eleição para a Câmara é determinante para que decida-se qual proposta de alterações tributárias vai ganhar corpo no Congresso Nacional.

