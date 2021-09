Vendas de seguro contra ataques cibernéticos disparam

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

As vendas de seguros contra riscos cibernéticos subiram 132% de janeiro a junho deste ano e atingiram prêmios de R$ 41,2 milhões, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). A disparada chega junto com o crescimento vertiginoso de ataques hackers. De acordo com a confederação, devido à pandemia, o crescimento dos negócios virtuais e a maior virtualização da vida das pessoas aumentou a necessidade de proteção contra roubos de informações, vazamento de dados, ataques, interrupções de atividades.