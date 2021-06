VEJA Mercado: Caixa Seguridade vai vender participações em seis empresas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado Abertura, 8 de junho:

O mercado hoje deve reagir a diversos indicadores da economia que serão divulgados pela manhã como IGP-DI, vendas de automóveis e vendas do varejo. Estes dois últimos vão começar a dor o tom de como pode se comportar o PIB no segundo trimestre do ano, já sob efeito da segunda da Covid-19.

Nos fatos relevantes das últimas horas, a Caixa Seguridade informou que vai vender participações consideradas não estratégicas em seis empresas, incluindo Panamericano Seguros e Wiz. Além disso, também anunciou a saída do presidente Eduardo Dacache.

Quem também vai trocar de presidente é a rede dos shoppings Iguatemi. A nova presidente será Cristina Betts. A operadora junto com a Jereissati Participações vão propor uma reestruturação societária aos acionistas para criar uma única companhia, simplificando a estrutura de capital para futuras captações no mercado sem que a família Jeiressati perca o controle da empresa.

A CVC também anunciou que quer ir a mercado e contratou bancos para fazer uma oferta primária, mas não informou que tipo de captação pretende fazer.