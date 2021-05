Vacinada, Tel Aviv faz comercial divertido para chamar turistas de volta

A cidade de Tel Aviv, em Israel, está chamando os turistas de volta agora que a população está vacinada. Em seu perfil oficial no Twitter, a cidade postou um filme publicitário divertido dizendo que eles passaram um ano inteiro treinando para manter a forma e agora, que estão vacinados, estão prontos para receber os visitantes. Uma camareira aparece com um carrinho de mão cheio de chocolates, um paquerador treina num banco no meio da cidade isolada em como abordar as paqueras, uma bartender tenta bater o recorde de tempo de preparo de drinques, o vigia do museu aperfeiçoa os métodos para impedir que os turistas violem regras de visitação, um banhista ajusta o sal do mar. Israel já vacinou 56% de sua população com duas doses de vacina contra a Covid-19. O número de casos e mortes por Covid-19 despencou chegando próximo da linha do zero. “Nós estamos chegando lá. Você está?”, diz Tel Aviv. O comercial pode ser visto clicando no tuíte.

We're vaccinated and we're ready! Our city is waiting for you! #VisitTelAviv ☀️🏖️ pic.twitter.com/GlDZY8vWX8 — Tel Aviv (@TelAviv) May 6, 2021