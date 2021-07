Tribunal de Justiça suspende transferência da Eldorado

Em mais um capítulo da novela da briga entre J&F e os indonésios da Paper Excellence em torno da Eldorado Brasil, o desembargador Araldo Telles do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator do caso, concedeu nesta manhã uma liminar em favor da J&F. A decisão foi confirmada pelos outros dois desembargadores da 2ª Câmara Reservada do Tribunal. A liminar impede a transferência da Eldorado para os indonésios, como determinado em decisão arbitral e que havia sido permitida também em decisão de primeira instância. No tribunal, o desembargador aceitou preliminarmente os argumentos de que um dos árbitros, Anderson Schreiber, deveria ter se declarado impedido para julgar o caso. No processo, a defesa da J&F alegou que Schreiber chegou a dividir escritório com os advogados da outra parte, sem ter mencionado isso durante o julgamento. De qualquer forma, a decisão do TJ apenas suspende a transferência das ações da empresa, sem suspender integralmente a arbitragem.