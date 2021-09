Tribunal anula parte do plano de recuperação judicial da Odebrecht

O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou nesta quarta-feira, 22, uma das cláusulas do plano de recuperação judicial da Odebrecht, que tratava do pagamento dos credores da holding a partir da geração de caixa das subsidiárias da empresa. Do que subisse à holding, 80% ficaria com os credores e 20% com os acionistas. Os credores só seriam pagos quando o dinheiro das subsidiárias chegasse à holding. Na Justiça, os credores argumentaram que, sem travas, isso daria poderes à Odebrecht para manter o dinheiro nas subsidiária, seja aumentando despesas, distribuindo bônus ou mesmo fazendo dívidas. O Tribunal concordou com o argumento. Alguns advogados dos credores entendem que isso poderia ensejar a Odebrecht a ter que apresentar um novo plano de recuperação judicial, para que fosse novamente aprovado já que altera uma das principais cláusulas. Fontes ligadas à Odebrecht minimizam a decisão e dizem que é uma cláusula fácil de ser ajustada. De qualquer forma, a decisão ainda não foi publicada e cabe recurso.