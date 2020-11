Todas as 46 milhões de doses da Coronavac chegam ainda este ano

O governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan estão otimistas com o andamento da importação diretamente da China das vacinas Coronavac. Acreditam que até o fim de dezembro, todas as 46 milhões de doses do antígeno já terão chego ao país. Deste volume, 6 milhões chegam prontas para serem administradas e outras 40 milhões chegam para serem finalizadas e envasadas pelo Instituto Butantan. Até o momento, desembarcaram no país apenas as 120 mil doses do primeiro lote. Os próximos começam a chegar ao longo desta semana e das próximas.

Apesar do cronograma sem atrasos da importação da vacina da Sinovac, sua aplicação na população vai depender da aprovação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). O relacionamento entre a agência e o governo estadual melhorou nas últimas semanas, mas foi marcado por embates durante o processo de testagem da vacina.

