TikTok vai adicionar sistema de compra em seus vídeos

Atualizado em 27 out 2020, 11h51 - Publicado em 27 out 2020, 11h49

A rede social mais polêmica de 2020, o TikTok, acabou de fechar uma parceria com a startup canadense Shopify. Agora, a rede social chinesa permitirá que criadores de conteúdo atrelem produtos aos seus vídeos, algo que outras redes já fazem. A ideia é que ao arrastar para cima (semelhante ao que acontece no Instagram), o usuário seja enviado para uma página de compra.

Os testes devem começar nos Estados Unidos ainda esta semana, enquanto que nos próximos meses serão expandidos para Europa e Ásia. Não há previsão da nova funcionalidade chegar ao Brasil.

A Shopify já possui parcerias semelhantes com Amazon, Facebook, Google, Instagram, Pinterest. Segundo Blake Chandlee, vice-presidente do TikTok, a funcionalidade permitirá que comerciantes alcance novas audiências e um novo vetor de vendas com a rede social.

