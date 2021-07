Tegma rejeita proposta de fusão da JSL e Agrogalaxy reabre oferta de ações

VEJA Mercado Abertura, 19 de julho.

A semana começa já com variante Delta do coronavírus preocupando os mercados em todo o mundo, derrubando Europa e índices futuros. Os investidores estão cautelosos com a capacidade de retomada das economias. Mesmo países altamente vacinados como o Reino Unido estão vendo crescer o número de casos. Soma-se a este cenário, a inflação crescente em todo o mundo que também tira a expectativa de capacidade de consumo. No Brasil, o fim de semana foi marcado pela flexibilização de regras restritivas mesmo em meio às notícias de dezenas de casos da variante e com o boletim Focus projetando inflação maior, com IPCA de 6,31% no ano.

Os investidores também começam a semana com a expectativa da temporada de balanços e a decisão da Opep+ de aumentar produção de petróleo, que já amanheceu com a cotação caindo.

Nos fatos relevantes desde o fechamento de sexta-feira, destaque para o comunicado da Tegma que rejeitou a oferta hostil da JSL. A JSL comunicou nesta manhã que sequer foi chamada a esmiuçar a proposta. As duas ações devem ser influenciadas nesta segunda-feira já que haviam subido significativamente no anúncio da oferta. A Agrogalaxy vai retomar sua oferta de ações, mas será feita apenas a investidores restritos. O Itaú anunciou que conquistou a conta para gerir a folha de pagamento de mais de 600 mil servidores do estado de Minas Gerais. O estado vai pagar 2,4 bilhões de reais. Furnas, subsidiária da Eletrobras, vai captar 1,6 bilhão de reais.