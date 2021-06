TCU quer investigar uso de dinheiro público em atos antidemocráticos

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) quer investigar se as manifestações antidemocráticas foram financiadas com recursos públicos federais. Para isso, o procurador geral substituto, Lucas Rocha Furtado, enviou um ofício nesta terça-feira, 8, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando o compartilhamento do inquérito. Com isso, o próprio TCU poderá contribuir para o caso. O inquérito investiga como se deu a organização e o financiamento de manifestações, no ano passado, que pediam o fechamento do Congresso e do STF e a adoção de um novo AI-5, o ato que deu início à fase de maior repressão da ditadura militar.