Taxa de investimento do PIB dá salto por conta de Petrobras

A taxa de investimento do PIB deu um salto no primeiro trimestre e atingiu 19,4%, a maior desde 2014. Em 2020, a taxa estava em torno de 16%, mas já no último trimestre chegou a superar 18%. A economista Júlia Braga, da Universidade Federal Fluminense, explica que neste trimestre, a taxa foi puxada por importações da Petrobras em plataformas. As importações explodiram 82,7% no primeiro trimestre e, segundo o Ipea, foi um efeito contábil por conta de importações de plataformas de petróleo, que ainda estão em parte associados às mudanças no regime aduaneiro Repetro. “Embora a nacionalização para as chamadas “importações fictas” tivesse como prazo final dezembro de 2020, existe uma defasagem para a contabilização dos seus efeitos.” A alta se deu por resultados de janeiro e fevereiro. Em março, as importações de máquinas e equipamentos registram queda de mais de 12%.

Júlia Braga diz, no entanto, que a taxa de investimento tende a seguir neste patamar. Além de Petrobras, a importação de equipamentos na agricultura também vem ajudando na taxa de investimento. O PIB cresceu 1,2% no primeiro trimestre, além das expectativas, mas de qualquer forma ainda está muito concentrado em setores ligados a commodities e em determinadas regiões. “O mercado interno ainda não aquece”, diz Júlia.