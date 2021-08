Taís Araújo será chefe de produtos sociais na Gerando Falcões de Edu Lyra

“Pedi um emprego na Gerando Falcões e ganhei!”, brinca a atriz Taís Araújo, que virou chefe de produtos sociais da ONG Gerando Falcões, do empreendedor social Eduardo Lyra. A atriz diz que estava em busca de ONGs que pudesse ajudar até que encontrou o projeto de Lyra. A Gerando Falcões atua com educação, desenvolvimento econômico e cidadania nas favelas brasileiras e há anos vêm obtendo o apoio de dezenas dos maiores empresários do país. Com a pandemia, a ONG ficou ainda mais evidência ao angariar recursos para distribuir um cartão para compra de produtos essenciais em favelas de todo o país. Recentemente, Taís virou embaixadora e colaboradora do Banco BV, que vai apoiar o primeiro trabalho da atriz na Gerando Falcões. A primeira ação será a participação de um filme publicitário para promover o bazar-escola, uma iniciativa que arrecada doações de móveis, eletrodomésticos, livros, roupas e calçados para serem vendidos a preços até 70% mais barato.